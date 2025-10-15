Водитель каршеринга сбил пешехода в Подмосковье

В тот же день в городском округе Пушкино один из автомобилей выехал на встречную полосу движения и врезался в другую машину. В результате аварии оба водителя погибли. Позднее СМИ сообщили, что устроивший ДТП мужчина ехал на машине своей матери. Он разогнался до 160 километров в час, после чего врезался в автомобиль каршеринга.