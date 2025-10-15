Водитель каршеринга сбил пешехода в Подмосковье

В подмосковном городе Химки у водителя каршеринга отказал тормоз, он врезался в дерево и сбил пешехода — пострадавшего госпитализировали со сломанной ногой. Об этом в среду, 15 октября, сообщил корреспондент «Вечерней Москвы».
По словам очевидцев происшествия, автомобилист думал, что ему удастся остановить машину, направив ее в бордюр. О состоянии водителя после аварии пока ничего не известно.
Вечером 9 октября рядом с остановкой «Октябрьский универмаг» в Новосибирске водитель автомобиля «Фольксваген Поло» врезался в горожан, находящихся на остановке. Позднее стало известно, что в момент аварии автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения, а в результате ДТП пострадали семь человек. В машине в момент происшествия находились трое молодых людей.
В тот же день в городском округе Пушкино один из автомобилей выехал на встречную полосу движения и врезался в другую машину. В результате аварии оба водителя погибли. Позднее СМИ сообщили, что устроивший ДТП мужчина ехал на машине своей матери. Он разогнался до 160 километров в час, после чего врезался в автомобиль каршеринга.