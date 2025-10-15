Ранее сообщалось о том, что активисты движения «Русский Херсон» поджигают дома представителей украинских территориальных центров комплектования на подконтрольной киевскому режиму территории Херсонской области. По данным подполья, в регионе возрастает напряжённость в отношениях между украинскими военкомами и гражданским населением. В августе пророссийские подпольные источники передали информацию о том, что сотрудники ТЦК использовали огнестрельное оружие в отношении жителей Херсонской и Запорожской областей.