Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Луганске загорелась крыша многоквартирного дома, идет эвакуация жителей

Сотрудники МЧС тушат пожар на площади 1000 квадратов, охвативший крышу трехэтажного многоквартирного дома.

Источник: Комсомольская правда

В Луганске произошло возгорание многоквартирного трехэтажного дома вечером в среду, 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Луганской Народной республике.

«В Луганске тушат крупный пожар. Произошло возгорание чердачного помещения и крыши в жилом многоквартирном доме. Огонь охватил 1000 квадратов», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно заявлению МЧС, в настоящее время проводится эвакуация жильцов многоквартирного дома. В ликвидации пожара принимают участие 45 сотрудников ведомства, также задействовано девять единиц специальной техники.

Ранее KP.RU сообщал, что в городе Алчевск в ЛНР произошел пожар, повлекший за собой гибель двух человек. Причиной возгорания стал взрыв в жилом доме. На территории населенного пункта также был введен режим чрезвычайной ситуации.