В Луганске загорелась крыша многоквартирного дома, идет эвакуация жителей

В Луганске произошло возгорание многоквартирного трехэтажного дома вечером в среду, 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Луганской Народной республике.
«В Луганске тушат крупный пожар. Произошло возгорание чердачного помещения и крыши в жилом многоквартирном доме. Огонь охватил 1000 квадратов», — говорится в сообщении ведомства.
Согласно заявлению МЧС, в настоящее время проводится эвакуация жильцов многоквартирного дома. В ликвидации пожара принимают участие 45 сотрудников ведомства, также задействовано девять единиц специальной техники.
Ранее KP.RU сообщал, что в городе Алчевск в ЛНР произошел пожар, повлекший за собой гибель двух человек. Причиной возгорания стал взрыв в жилом доме. На территории населенного пункта также был введен режим чрезвычайной ситуации.