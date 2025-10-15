Россиянка утонула во время купания в море на таиландском острове Пхукет

Российская туристка 1992 года рождения утонула 12 октября во время купания у одного из пляжей на таиландском острове Пхукет. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Пхукете.
«В настоящее время оформляются документы для репатриации тела погибшей гражданки России», — рассказали дипломаты.
На многих пляжах Пхукета в сезон дождей, с конца мая по октябрь, нередко возникают опасные условия для купания из-за высоких волн. Местные спасатели обозначают такие зоны красными флажками, запрещающими вход в воду.
3 октября также сообщалось, что на острове Пхукет утонул россиянин во время купания в Андаманском море.
Ранее также стало известно, что в Таиланде нашли мёртвой в канале пропавшую 64-летнюю женщину-миллионершу.