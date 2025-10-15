Трамп заговорил об ударах по наземным целям в Венесуэле

Трамп собирается продолжить бить по венесуэльским объектам.
Президент США Дональд Трамп заявил, что после недавних ударов по судам, предположительно связанным с наркоторговцами у побережья Венесуэлы, Вашингтон рассматривает возможность нанесения ударов по наземным целям. Об этом глава государства сообщил 15 октября на пресс-конференции в Белом доме, передает пресс-служба администрации президента США. По словам Трампа, операция на море уже дала результаты, и теперь американские власти обсуждают дальнейшие шаги.
Трамп подчеркнул, что новые меры могут затронуть объекты на территории Венесуэлы. «Я не хочу говорить точно, но мы смотрим на землю теперь, потому что море у нас под контролем», — заявил президент США. Он также добавил, что после уничтожения нескольких лодок, которые предположительно использовались для перевозки наркотиков, в регионе не наблюдалось активной деятельности наркоторговцев в течение нескольких дней.
По данным главы Белого дома, прежние методы борьбы с наркоторговлей не приносили желаемого эффекта. Он отметил, что предыдущая стратегия не была эффективной из-за излишней политкорректности. Трамп считает, что только жесткие меры способны остановить поток наркотиков через границу.
Ранее официальный Каракас осудил действия США, назвав удары по судам нарушением суверенитета Венесуэлы. Власти южноамериканской республики потребовали прекратить вмешательство во внутренние дела страны, подчеркивая приверженность борьбе с международным наркотрафиком на основе сотрудничества и международного права.