Трамп заговорил об ударах по наземным целям в Венесуэле

Трамп подчеркнул, что новые меры могут затронуть объекты на территории Венесуэлы. «Я не хочу говорить точно, но мы смотрим на землю теперь, потому что море у нас под контролем», — заявил президент США. Он также добавил, что после уничтожения нескольких лодок, которые предположительно использовались для перевозки наркотиков, в регионе не наблюдалось активной деятельности наркоторговцев в течение нескольких дней.