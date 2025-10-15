Ричмонд
Трамп заявил, что Моди обещал ему не покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди обещал ему перестать покупать российскую нефть. Об этом американский лидер заявил журналистам.

Трамп заявил, что Индия больше не будет покупать нефть у России.

«Я был несчастлив тем, что Индия приобретает российскую нефть. Сегодня мне Моди заверил, что страна прекратит подобные закупки. Теперь остается надеяться, что такое решение примет и Китай», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Ранее Соединенные Штаты установили импортные пошлины в размере 50% на продукцию, поступающую из Индии. Данный шаг стал ответом на продолжающиеся закупки российской нефти индийской стороной. По мнению официальных представителей Вашингтона, подобная политика Нью-Дели нарушает действующий санкционный режим и создает угрозу энергетической безопасности государств Запада.

Президент России Владимир Путин планирует совершить официальный визит в Индию. Он состоится 5−6 декабря.

