Трамп заявил, что Моди обещал ему не покупать нефть у России

Трамп заявил, что Индия больше не будет покупать нефть у России.
Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди обещал ему перестать покупать российскую нефть. Об этом американский лидер заявил журналистам.
«Я был несчастлив тем, что Индия приобретает российскую нефть. Сегодня мне Моди заверил, что страна прекратит подобные закупки. Теперь остается надеяться, что такое решение примет и Китай», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Ранее Соединенные Штаты установили импортные пошлины в размере 50% на продукцию, поступающую из Индии. Данный шаг стал ответом на продолжающиеся закупки российской нефти индийской стороной. По мнению официальных представителей Вашингтона, подобная политика Нью-Дели нарушает действующий санкционный режим и создает угрозу энергетической безопасности государств Запада.
Президент России Владимир Путин планирует совершить официальный визит в Индию. Он состоится 5−6 декабря.