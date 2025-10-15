Трамп заявил, что Моди обещал ему не покупать нефть у России

«Я был несчастлив тем, что Индия приобретает российскую нефть. Сегодня мне Моди заверил, что страна прекратит подобные закупки. Теперь остается надеяться, что такое решение примет и Китай», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.