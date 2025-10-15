Самолет главы Пентагона подал сигнал бедствия: что известно о ЧП

Экипаж борта в процессе полета принял решение изменить маршрут.
Над Атлантическим океаном 15 октября был зафиксирован сигнал бедствия от пассажирского авиалайнера министра войны США Пита Хегсета. Экипаж столкнулся с непредвиденными трудностями и отклонился от заданного маршрута, совершив вынужденную посадку. Что известно о ЧП к этому часу — узнаете из публикации URA.RU.
Сигнал бедствия над Атлантикой.
Сигнал бедствия был подан экипажем Boeing C-32 во время полета вблизи берегов Ирландии. По данным американских СМИ, командир воздушного судна сообщил о технических неполадках, которые могли повлиять на безопасность.
Самолет передал код 7700 — сигнал бедствия Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU.
Сигнал поступил на частоте, предназначенной для экстренных ситуаций, что позволило оперативно привлечь внимание наземных служб и диспетчеров. В результате самолету был предоставлен приоритет для немедленной посадки в ближайшем аэропорту.
Экстренная посадка в Британии.
Инцидент произошел сразу после вылета из Брюсселя, где прошла встреча министров обороны стран — членов НАТО. По предварительным данным, причиной бедствия стала трещина в лобовом стекле кабины.
Борт приземлился на базе Королевских ВВС МилденхоллФото: Роман Наумов © URA.RU.
После получения сигнала бедствия авиалайнеру был предоставлен коридор для экстренной посадки в одном из британских аэропортов. Приземление прошло успешно, несмотря на технические сложности. Boeing смог благополучно сесть, избежав серьезных последствий для пассажиров и экипажа.
Кто находился на борту самолета Хегсета.
В причинах ЧП сейчас разбираются экспертыФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Вместе с Хегсетом летели сотрудники Минобороны США, а также представители средств массовой информации, сопровождавшие официальную делегацию. К работе по осмотру и восстановлению воздушного судна уже приступила профильная команда специалистов. Вопрос о возвращении американцев в Вашингтон будет решен в ходе проведения расследования обстоятельств происшествия и получения заключения о техническом состоянии лайнера.