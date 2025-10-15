Самолет главы Пентагона подал сигнал бедствия: что известно о ЧП

Вместе с Хегсетом летели сотрудники Минобороны США, а также представители средств массовой информации, сопровождавшие официальную делегацию. К работе по осмотру и восстановлению воздушного судна уже приступила профильная команда специалистов. Вопрос о возвращении американцев в Вашингтон будет решен в ходе проведения расследования обстоятельств происшествия и получения заключения о техническом состоянии лайнера.