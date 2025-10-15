Студент Бауманки пойдет под комиссию за передачу QR-пропуска другу

Студент МГТУ имени Баумана, передавший другу QR-код своего пропуска для прохода в университет, предстанет перед дисциплинарной комиссией, которая определит меру наказания за этот инцидент. Информацию подтвердили в пресс-службе вуза.
Ранее сообщалось, что молодой человек, использовавший чужой пропуск для посещения занятий в московском вузе, был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в полицию.
— Информацию подтверждаем. Решение о последствиях данного происшествия для студента, передавшего QR-код, будет вынесено на дисциплинарной комиссии, — цитирует сообщение пресс-службы заведения РИА Новости.
Нарушитель, пытавшийся пройти по чужому пропуску, был задержан на месте.
15-летнюю спортсменку из Нижегородской области дисквалифицировали на полгода за то, что она бросила ракетку в голову другой теннисистке. Сообщается, что в рамках турнира «Будущее России. Турнир памяти ЗТР Е. М. Леонтьева», проходившего с 21 по 24 августа, девушка расстроилась из-за поражения и выбросила ракетку. Та попала в голову 12-летней спортсменке и отскочила в голову еще одному человеку.
Школьного учителя в Англии уволили за то, что он периодически просматривал порнографический контент во время уроков. Следователи выяснили, что учитель естественных наук Кристиан Уоткинсон целенаправленно обходил системы фильтрации контента — так он получал доступ к сайтам с оголенными женщинами на рабочем ноутбуке.