Студент Бауманки пойдет под комиссию за передачу QR-пропуска другу

15-летнюю спортсменку из Нижегородской области дисквалифицировали на полгода за то, что она бросила ракетку в голову другой теннисистке. Сообщается, что в рамках турнира «Будущее России. Турнир памяти ЗТР Е. М. Леонтьева», проходившего с 21 по 24 августа, девушка расстроилась из-за поражения и выбросила ракетку. Та попала в голову 12-летней спортсменке и отскочила в голову еще одному человеку.