В Луганске локализовали крупный пожар в жилом доме

Ранее в Братске двенадцатилетняя школьница предотвратила гибель пожилой женщины при возгорании в многоквартирном доме. Девочка заметила пламя в окне квартиры и немедленно вызвала экстренные службы по номеру 112, чётко описав обстановку диспетчеру. Прибывшие расчёты оперативно эвакуировали потерявшую сознание 65-летнюю пенсионерку, которая отравилась угарным газом, и передали её медикам.