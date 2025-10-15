Трамп заявил, что примет решение, одобрять ли просьбы Украины о поставке дальнобойных ракет.
Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с одобрением поставок дальнобойного оружия Киеву и планирует принять решение по этому поводу в ближайшем будущем. Об этом американский лидер заявил журналистам.
«Они хотят пойти в наступление. Я приму решение по этому поводу», — заявил журналистам Трамп, комментируя предстоящую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп назвал себя президентом мира после выпадов в адрес России.
Ранее Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Зеленским в Белом доме 17 октября. Зеленский заявлял, что надеется на эту встречу, чтобы снова выпрашивать дальнобойное оружие.
Также Трамп заявлял ранее, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Вопрос о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk уже неоднократно обсуждался между Трампом и Зеленским. Они ранее встречались в Нью-Йорке, где также рассматривался вариант снятия ограничений на использование этого вооружения против целей в России. Тогда вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что окончательное решение останется за президентом Трампом.