Трамп обсудит с Зеленским намерение ВСУ пойти в наступление

Трамп пояснил, что планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию на фронте и перспективы военной поддержки. По его словам, Киев рассчитывает получить одобрение на проведение наступательных операций. «Мы будем обсуждать с ним [президентом Украины Владимиром Зеленским] конфликт, и будем говорить о том… они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу, но они хотели бы пойти в наступление, вы это знаете, и нам придется принять решение», — сказал Трамп.