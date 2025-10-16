Ричмонд
Трамп обсудит с Зеленским намерение ВСУ пойти в наступление

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Украина намерена начать наступление, а решение о возможной передаче ракет Tomahawk пока не принято. Об этом глава Белого дома заявил 15 октября журналистам в ходе брифинга, сообщает пресс-служба администрации президента США.

Трамп поговорит с Зеленским в конце недели.

Трамп пояснил, что планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию на фронте и перспективы военной поддержки. По его словам, Киев рассчитывает получить одобрение на проведение наступательных операций. «Мы будем обсуждать с ним [президентом Украины Владимиром Зеленским] конфликт, и будем говорить о том… они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу, но они хотели бы пойти в наступление, вы это знаете, и нам придется принять решение», — сказал Трамп.

Ранее, 14 октября, Трамп отметил, что на предстоящей встрече 17 октября Зеленский обратится к нему с просьбой о поставках крылатых ракет Tomahawk. Президент США подчеркнул, что у Вашингтона имеется достаточный запас этого вооружения. Глава МИД РФ Сергей Лавров 15 октября заявил, что возможная передача Украине американских ракет нанесет серьезный ущерб российско-американским отношениям. По его словам, Москва готова обсуждать этот вопрос на любых уровнях, включая президентский.

