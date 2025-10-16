Согласно информации правоохранительных органов, родственники военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ продолжают сообщать о регулярных случаях пропажи бойцов данной бригады в районе населенного пункта Садки. По мнению источников, украинское командование не осуществляет вывоз тел бригады с Садков, с целью занижения данных о потерях. Число пропавших без вести в подразделении исчисляется сотнями.