Трамп официально заявил о торговой войне с Китаем

В последние недели противоречия в торговых отношениях между Соединенными Штатами и Китаем обострились. Согласно данным мировых СМИ, американская администрация рассматривает варианты введения новых тарифов, а также ужесточения ограничений на экспорт товаров и технологий, произведенных в Китае. До этого китайская сторона предлагала американским партнерам нарастить объем инвестиций при условии отказа от поддержки Тайваня, предупреждая о вероятности военного обострения в случае несогласия. В то же время Тайвань рассчитывает на поддержку США и планирует вложить значительные ресурсы в развитие промышленности на территории Штатов.