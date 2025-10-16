Повар в Екатеринбурге остался без компенсации после того, как чуть не лишился руки

Житель Екатеринбурга, работающий поваром в одном из кафе города, рассказал о том, как получил травму во время выполнения своих обязанностей, а также о том, что впоследствии не получил положенной компенсации. Инцидент произошел 3 октября.
По словам мужчины, он был приглашен на подработку в другую точку кафе на улице 8 Марта, 8Д. При изготовлении теста его правая рука попала во вращающиеся валы устаревшей тестораскаточной машины, у которой отсутствовала защитная сетка. В результате мужчина получил рваные раны на двух-трех пальцах правой кисти, дошедшие до костей.
После травмы управляющая кафе отвезла его в травмпункт. По показаниям пострадавшего, по дороге она настойчиво просила его не сообщать врачам о производственном характере травмы, а сказать, что он поранился дома. Будучи в состоянии шока и сильной боли, мужчина согласился. В травмпункте ему обработали рану, наложили швы и гипс.
Пострадавший повар отмечает, что из-за травмы потерял трудоспособность, но так и не получил компенсацию за причиненный вред здоровью, моральный вред, а также оплату больничного листа, передает Тelegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
До этого рабочий упал с высоты на строительном объекте на улице Борисовские Пруды на юго-востоке столицы. По факту смерти мужчины на стройке была организована проверка.