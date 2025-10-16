Повар в Екатеринбурге остался без компенсации после того, как чуть не лишился руки

После травмы управляющая кафе отвезла его в травмпункт. По показаниям пострадавшего, по дороге она настойчиво просила его не сообщать врачам о производственном характере травмы, а сказать, что он поранился дома. Будучи в состоянии шока и сильной боли, мужчина согласился. В травмпункте ему обработали рану, наложили швы и гипс.