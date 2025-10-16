В семи регионах России объявлена опасность БПЛА: онлайн-трансляция

БПЛА атаковали Россию.
В Пензенской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской и Орловской областях объявлена опасность атаки БПЛА. Также под угрозой оказалась Республика Мордовия. Два аэропорта (в Волгограде и Тамбове) ограничили прием и отпуск воздушных судов, завили в Росавиации. URA.RU вдет прямую трансляцию отражения атаки.
