В семи регионах России объявлена опасность БПЛА: онлайн-трансляция

В Пензенской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской и Орловской областях объявлена опасность атаки БПЛА. Также под угрозой оказалась Республика Мордовия. Два аэропорта (в Волгограде и Тамбове) ограничили прием и отпуск воздушных судов, завили в Росавиации. URA.RU вдет прямую трансляцию отражения атаки.

БПЛА атаковали Россию.

В Пензенской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской и Орловской областях объявлена опасность атаки БПЛА. Также под угрозой оказалась Республика Мордовия. Два аэропорта (в Волгограде и Тамбове) ограничили прием и отпуск воздушных судов, завили в Росавиации. URA.RU вдет прямую трансляцию отражения атаки.

