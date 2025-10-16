Россия и Индия расширили торговлю и решили проблему с платежами

В августе первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщал, что за последние пять лет объем товарооборота между двумя странами увеличился почти в семь раз. В целом Индия — третий по величине потребитель нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта (превышает 85%).