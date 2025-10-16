В Приамурье опрокинулся автобус с 48 пассажирами

«Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего несколько минут назад в Свободненском районе Амурской области. Предварительно установлено, что в результате опрокидывания автобуса, в котором передвигались 48 пассажиров, двое граждан погибли», — говорится в сообщении.