В Приамурье опрокинулся автобус с 48 пассажирами

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 октября. /ТАСС/. Автобус, в котором находились 48 пассажиров, опрокинулся в Свободненском районе Амурской области. По предварительным данным, погибли два человека.
Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
«Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего несколько минут назад в Свободненском районе Амурской области. Предварительно установлено, что в результате опрокидывания автобуса, в котором передвигались 48 пассажиров, двое граждан погибли», — говорится в сообщении.