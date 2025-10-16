Автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Приамурье, минимум двое погибли: онлайн-трансляция

03:46 Авария случилась на трассе 3 км — Усть-Пера. «Тойоту Пробокс» от удара выкинуло в отбойники, автобус улетел в кювет, пишет Amur Mash. В этот момент внутри были 48 рабочих, их везли на смену. Раненые сами выбирались из салона, двое погибли на месте. Сейчас там скорая и полиция, на дороге собирается огромная пробка.