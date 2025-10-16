Два человека погибли при опрокидывании автобуса в Амурской области

В Свободненском районе Амурской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором находились 48 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
По предварительным данным, в результате опрокидывания транспортного средства погибли два человека.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, передает ТАСС.
Ранее два сотрудника Росгвардии погибли и еще 11 человек пострадали при опрокидывании грузовика в Унцукульском районе Дагестана. Прибывшие на место ЧП медики оказали раненым всю необходимую помощь.
Двое детей и двое взрослых 9 октября погибли при столкновении легкового автомобиля «Мерседес» с большегрузом «Вольво» с полуприцепом на автодороге Джубга — Сочи. Водитель легковушки не учел, что в тот момент шел сильный дождь, из-за чего на закруглении дороги машину занесло.