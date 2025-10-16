Два человека погибли при опрокидывании автобуса в Амурской области

Двое детей и двое взрослых 9 октября погибли при столкновении легкового автомобиля «Мерседес» с большегрузом «Вольво» с полуприцепом на автодороге Джубга — Сочи. Водитель легковушки не учел, что в тот момент шел сильный дождь, из-за чего на закруглении дороги машину занесло.