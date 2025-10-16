Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США выявили доступ иностранного государства в свои сети

Агентство кибербезопасности США выявило доступ другого государства в свои сети.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Агентство кибербезопасности США (CISA) сообщило о выявлении доступа иностранного государства в свои федеральные сети через продукцию технологической компании F5 и призвало госслужащих обновить используемое программное обеспечение.

«Иностранное государство скомпрометировало системы F5 и похитило данные, включая фрагменты исходного кода BIG-IP и информацию об уязвимостях, что дает ему техническое преимущество для эксплуатации устройств и программного обеспечения F5. Это создает непосредственную угрозу федеральным сетям, использующим устройства и программное обеспечение F5», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале CISA.

В связи с произошедшим, CISA предписало использующим продукцию F5 госслужащим установить последние версии ПО.