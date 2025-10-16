В США выявили доступ иностранного государства в свои сети

«Иностранное государство скомпрометировало системы F5 и похитило данные, включая фрагменты исходного кода BIG-IP и информацию об уязвимостях, что дает ему техническое преимущество для эксплуатации устройств и программного обеспечения F5. Это создает непосредственную угрозу федеральным сетям, использующим устройства и программное обеспечение F5», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале CISA.