Amur Mash: автобус с 48 пассажирами в Приамурье от удара выкинуло в отбойники

В результате аварии погибли два человека (архивное фото).
Автобус с рабочими перевернулся на трассе в Амурской области. В результате происшествия погибли два человека, еще несколько пострадали. От удара авто отбросило в отбойник, из-за чего случился переворот.
Раненые люди сами выбирались из салона, двое погибли на месте. Сейчас там скорая и полиция, на дороге собирается огромная пробка", — сообщает telegram-канал Amur Mash.
Сейчас на участке трассы образовалась серьезная пробка, движение транспорта затруднено. Устанавливаются все обстоятельства аварии. URA.RU следит за ходом развития ситуации в онлайн-трансляции.