Shot: в опрокинувшемся в Приамурье автобусе было 48 сотрудников местного предприятия

Shot: водитель перевернувшегося автобуса вез сотрудников предприятия.
Автобус, который опрокинулся в Приамурье, вез 48 сотрудников местного предприятия. В результате аварии есть погибшие. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Авария произошла в Свободненском районе. В салоне автобуса находились 48 сотрудников одного из местных предприятий. По предварительной информации, водитель утратил контроль над транспортным средством, в результате чего автобус опрокинулся на автодороге», — пишет telegram-канал Shot.
Ни одно из местных предприятий пока не сообщало о травмировании своих сотрудников в ДТП. Официальной информации от властей на данный момент нет.
На месте происшествия погибли двое пассажиров. Их гибель ранее подтвердили в УМВД России по Амурской области. К раненым направлены бригады скорой медицинской помощи.