Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приамурье опрокинулся с 48 пассажирами, погибли два человека

В полиции уточнили, что автобус принадлежит предпритию.

Источник: Аргументы и факты

В Амурской области произошло ДТП с участием автобуса, по предварительным данным, погибли два человека.

В УМВД по региону рассказали, что инцидент случился в Свободненском районе.

«Предварительно установлено, что в результате столкновения с легковым автомобилем опрокинулся автобус одного из предприятий, в котором передвигались 48 пассажиров», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время на месте ДТП находятся сотрудники Госавтоинспекции и полицейские.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае произошло ДТП с участием двух большегрузов и автобуса с детьми.