В Приамурье опрокинулся с 48 пассажирами, погибли два человека

В Амурской области произошло ДТП с участием автобуса, по предварительным данным, погибли два человека.
В УМВД по региону рассказали, что инцидент случился в Свободненском районе.
«Предварительно установлено, что в результате столкновения с легковым автомобилем опрокинулся автобус одного из предприятий, в котором передвигались 48 пассажиров», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в настоящее время на месте ДТП находятся сотрудники Госавтоинспекции и полицейские.
