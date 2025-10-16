Автобус в Приамурье, предположительно, столкнулся с легковушкой

Автобус с 48 пассажирами мог опрокинуться из-за удара с легковым авто.
Автобус с 48 пассажирами, который опрокинулся в Приамурье, предположительно, столкнулся с легковушкой. Об этом сообщают СМИ.
«Автобус, в котором находились 48 работников одного из местных предприятий, столкнулся с легковушкой. Два пассажира погибли, на месте работает скорая помощь», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».
Авария случилась в Свободненском районе неподалеку от поселка Усть-Пера. Два человека погибли на месте ДТП. Раненые самостоятельно выбирались из транспорта.