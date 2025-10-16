Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобус в Приамурье, предположительно, столкнулся с легковушкой

Автобус с 48 пассажирами, который опрокинулся в Приамурье, предположительно, столкнулся с легковушкой. Об этом сообщают СМИ.

Автобус с 48 пассажирами мог опрокинуться из-за удара с легковым авто.

Автобус с 48 пассажирами, который опрокинулся в Приамурье, предположительно, столкнулся с легковушкой. Об этом сообщают СМИ.

«Автобус, в котором находились 48 работников одного из местных предприятий, столкнулся с легковушкой. Два пассажира погибли, на месте работает скорая помощь», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАвтобус с 48 пассажирами опрокинулся в Приамурье, минимум двое погибли: онлайн-трансляция.

Авария случилась в Свободненском районе неподалеку от поселка Усть-Пера. Два человека погибли на месте ДТП. Раненые самостоятельно выбирались из транспорта.