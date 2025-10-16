Российские военные контролируют большую часть ЛНР.
На полное освобождение от неприятеля Луганской Народной Республики (ЛНР) уйдет всего пара недель, если так решит командование ВС РФ. Об этом сообщил российский военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, сейчас ВСУ контролируют всего 1% территорий региона.
«В данный момент ЛНР — это самая освобожденная территория из всех новых регионов, которые вошли в состав России. Но те участки, которые нам еще осталось освободить — они очень сложные по рельефу. Подчеркну, если командование (РФ — прим. URA.RU) решит освободить полностью Луганскую Республику — это может занять пару недель при удачном стечении обстоятельств», — заявил собеседник ТАСС.
В начале октября президент России Владимир Путин заявлял, что украинские военные удерживают порядка 19% территории Донецкой Народной Республики. В отношении ЛНР глава государства отметил, что российским военным предстоит освободить лишь 0,13% от общей территории. Подробнее о последних успехах ВС РФ на фронтах сражений — узнаете из публикации URA.RU.