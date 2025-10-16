Марочко: полное освобождение ЛНР может занять всего несколько недель

«В данный момент ЛНР — это самая освобожденная территория из всех новых регионов, которые вошли в состав России. Но те участки, которые нам еще осталось освободить — они очень сложные по рельефу. Подчеркну, если командование (РФ — прим. URA.RU) решит освободить полностью Луганскую Республику — это может занять пару недель при удачном стечении обстоятельств», — заявил собеседник ТАСС.