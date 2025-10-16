Автобус с 48 пассажирами перевернулся в Амурской области, погибли два человека

Ранее серьёзная авария произошла в Уфе — китайский большегруз Shacman из-за отказа тормозов на скорости врезался сразу в одиннадцать автомобилей. По предварительным данным, двое человек из легкового автомобиля погибли на месте. В региональном управлении МЧС уточнили, что спасатели деблокировали погибших из покорёженных машин.