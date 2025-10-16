В США обнаружили взлом своих сетей иностранным государством

В результате атаки были похищены данные, включая фрагменты исходного кода программного обеспечения BIG-IP и информацию об уязвимостях, что предоставило иностранному государству техническое преимущество для эксплуатации устройств и ПО F5. В CISA подчеркнули, что это создает непосредственную угрозу безопасности федеральных сетей, использующих данное оборудование и программное обеспечение.