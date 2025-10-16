Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США обнаружили взлом своих сетей иностранным государством

Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) сообщило о компрометации федеральных сетей страны иностранным государством.

Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) сообщило о компрометации федеральных сетей страны иностранным государством. Согласно официальному заявлению, опубликованному на портале агентства, злоумышленники получили доступ через продукцию технологической компании F5.

В результате атаки были похищены данные, включая фрагменты исходного кода программного обеспечения BIG-IP и информацию об уязвимостях, что предоставило иностранному государству техническое преимущество для эксплуатации устройств и ПО F5. В CISA подчеркнули, что это создает непосредственную угрозу безопасности федеральных сетей, использующих данное оборудование и программное обеспечение.

В связи с инцидентом агентство выпустило обязательное предписание для государственных служащих, использующих продукты F5, немедленно обновить используемое программное обеспечение до последних версий.

Ранее сообщалось, что Аргентина может разорвать контракты с КНР в обмен на сотрудничество с США.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.