Что известно об аварии с перевернувшимся автобусом в Приамурье: из 48 пассажиров двое погибли

Ночью 16 октября стало известно о ДТП в Приамурье. Там опрокинулся автобус с 48 пассажирами. Два человека погибли. Обо всем, что известно к этому часу — в материале URA.RU.

Авария произошла на трассе (архивное фото).

Что за ДТП.

О том, что произошла авария сообщили в Амурской полиции. «Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Свободненском районе Амурской области. Предварительно установлено, что в результате опрокидывания автобуса, в котором передвигались 48 пассажиров, двое граждан погибли», — заявили в ведомстве. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и медики.

Где произошла авария.

В результате ДТП погибли два человекаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.

По предварительным данным, ДТП случилось на трассе 3 км — Усть-Пера. Из-за аварии на трассе образовалась большая пробка.

Кто находился внутри автобуса в момент аварии.

В момент аварии автобус перевозил сотрудников одного из местных предприятий. В настоящий момент никто из местных компаний не заявил о том, что их сотрудники пострадали.

Что стало причиной аварии.

Автобус с сотрудниками мог столкнуться с легковушкой, которая ехала в противоположном направлении. Сама авария произошла недалеко от поселка Усть-Пера.

В аварии могли пострадать сотрудники турецкой компании «Ямата».

В аварии с автобусом в Приамурье могли пострадать сотрудники турецкой компании «Ямата». Об этом URA.RU эксклюзивно сообщили местные жители.

«АО “Ямата” — турецкая компания, это их автобус. Там ехали рабочие строительной площадки», — сообщили читатели URA.RU с места событий. Они также указали, что в аварии очень много пострадавших, один турок скончался. Сейчас в районе ДТП скопилась пробка, в которой также находятся сотрудники компании.

Редакция URA.RU попыталась связаться с компанией. Однако на звонок корреспондента не ответили.

Автобус в Приамурье, предположительно, столкнулся с легковушкой.

Автобус, в котором находились 48 работников одного из местных предприятий, столкнулся с легковушкой. Два пассажира погибли, на месте работает скорая помощь, сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Официально информация не подтверждена.