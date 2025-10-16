Что известно об аварии с перевернувшимся автобусом в Приамурье: из 48 пассажиров двое погибли

«АО “Ямата” — турецкая компания, это их автобус. Там ехали рабочие строительной площадки», — сообщили читатели URA.RU с места событий. Они также указали, что в аварии очень много пострадавших, один турок скончался. Сейчас в районе ДТП скопилась пробка, в которой также находятся сотрудники компании.