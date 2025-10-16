Что известно об аварии с перевернувшимся автобусом в Приамурье: из 48 пассажиров двое погибли

Авария произошла на трассе (архивное фото).
Ночью 16 октября стало известно о ДТП в Приамурье. Там опрокинулся автобус с 48 пассажирами. Два человека погибли. Обо всем, что известно к этому часу — в материале URA.RU.
Что за ДТП.
О том, что произошла авария сообщили в Амурской полиции. «Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Свободненском районе Амурской области. Предварительно установлено, что в результате опрокидывания автобуса, в котором передвигались 48 пассажиров, двое граждан погибли», — заявили в ведомстве. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и медики.
Где произошла авария.
В результате ДТП погибли два человека
По предварительным данным, ДТП случилось на трассе 3 км — Усть-Пера. Из-за аварии на трассе образовалась большая пробка.
Кто находился внутри автобуса в момент аварии.
В момент аварии автобус перевозил сотрудников одного из местных предприятий. В настоящий момент никто из местных компаний не заявил о том, что их сотрудники пострадали.
Что стало причиной аварии.
Автобус с сотрудниками мог столкнуться с легковушкой, которая ехала в противоположном направлении. Сама авария произошла недалеко от поселка Усть-Пера.
В аварии могли пострадать сотрудники турецкой компании «Ямата».
В аварии с автобусом в Приамурье могли пострадать сотрудники турецкой компании «Ямата». Об этом URA.RU эксклюзивно сообщили местные жители.
«АО “Ямата” — турецкая компания, это их автобус. Там ехали рабочие строительной площадки», — сообщили читатели URA.RU с места событий. Они также указали, что в аварии очень много пострадавших, один турок скончался. Сейчас в районе ДТП скопилась пробка, в которой также находятся сотрудники компании.
Редакция URA.RU попыталась связаться с компанией. Однако на звонок корреспондента не ответили.
Автобус в Приамурье, предположительно, столкнулся с легковушкой.
Автобус, в котором находились 48 работников одного из местных предприятий, столкнулся с легковушкой. Два пассажира погибли, на месте работает скорая помощь, сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Официально информация не подтверждена.