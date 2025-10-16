Ричмонд
В аварии с автобусом в Приамурье могли пострадать сотрудники турецкой компании «Ямата»

В ДТП с автобусом в Приамурье пострадали десятки людей.

В аварии с автобусом в Приамурье могли пострадать сотрудники турецкой компании «Ямата». Об этом URA.RU эксклюзивно сообщили местные жители.

«АО “Ямата” — турецкая компания, это их автобус. Там ехали рабочие строительной площадки», — сообщили читатели URA.RU с места событий.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАвтобус с 48 пассажирами опрокинулся в Приамурье, минимум двое погибли: онлайн-трансляция.

Они также указали, что в аварии очень много пострадавших, один турок скончался. Сейчас в районе ДТП скопилась пробка, в которой также находятся сотрудники компании.

Редакция URA.RU попыталась связаться с компанией. Однако на звонок корреспондента не ответили.

Ранее сообщалось, что автобус с 48 сотрудниками одного из местных предприятий опрокинулся в Свободненском районе Приамурья, в результате чего погибли два человека и несколько получили травмы. На место аварии были направлены экстренные службы.