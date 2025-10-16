Появилось видео с места серьезной аварии в Приамурье, где погибли люди

Ночью 16 октября стало известно о серьезном ДТП в Приамурье. Там опрокинулся автобус с 48 пассажирами. В аварии с автобусом в Приамурье могли пострадать сотрудники турецкой компании «Ямата». Двое человек погибли, они могут быть гражданами Турции.