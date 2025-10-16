Появилось видео с места серьезной аварии в Приамурье, где погибли люди

К месту ДТП в Приамурье продолжают мчатся скорые.
В Приамурье из-за ДТП в Свободненском районе в районе поселка Усть-Пера образовалась большая пробка. Об этом URA.RU сообщает читатель.
«Пробка гигантская, движения практически нет. Улицы Малиновского и Бульварная полностью встали. Проезжают только кареты скорой помощи», — рассказал URA.RU местный житель Никита и поделился видео.
Ночью 16 октября стало известно о серьезном ДТП в Приамурье. Там опрокинулся автобус с 48 пассажирами. В аварии с автобусом в Приамурье могли пострадать сотрудники турецкой компании «Ямата». Двое человек погибли, они могут быть гражданами Турции.