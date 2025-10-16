Ричмонд
В Ангарске водитель отечественной легковушки насмерть сбил 39-летнего пешехода

Мужчина шел вдоль дороги в попутном направлении.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске водитель отечественной легковушки насмерть сбил 39-летнего пешехода. Смертельная авария произошла в вечернее время на дороге к СНТ «Аэлита». Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции,

— 32-летний владелец «ГАЗ 2410» наехал на мужчину, который шел проезжей части в попутном направлении, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате ДТП пешеход умер на месте от полученных травм. По данному факту автоинспекторы устанавливают причины и обстоятельств произошедшего. Также полицейские напоминают, что в темное время суток пешеходы должны носить на одежде светоотражающие элементы, чтобы быть заметными для водителей.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Тулуне мать разрешила 11-летнему сыну сесть за руль «Хонды».