После аварии с автобусом в Амурской области есть пострадавшие, их эвакуируют

После аварии с автобусом в Амурской области в Свободненском районе есть пострадавшие, их эвакуируют с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Пострадавших в ДТП в Амурской области экстренно увозят в больницу.

«На месте происшествия работают бригады скорой помощи. Пострадавших доставляют в Свободненскую больницу, где для них организовано предоставление всей необходимой медицинской помощи», — говорится в telegram-канале ведомства. О количестве госпитализированных в региональном минздраве пока не сообщают.

Ранее жители региона информировали о значительной транспортной пробке, возникшей вследствие дорожно-транспортного происшествия вблизи поселка Усть-Пера. К месту аварии допускаются исключительно автомобили скорой медицинской помощи.

В результате происшествия перевернулся автобус, в котором находились 48 пассажиров. По предварительным данным, среди пострадавших в аварии в Приамурье могут быть сотрудники турецкой компании «Ямата».