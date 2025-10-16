Информация о погибших в ДТП в Амурской области не подтвердилась

В автобусе в момент аварии находились десятки пассажиров, передают полицейские.
Данные о двух погибших в жесткой аварии с автобусом на территории Амурской области не соответствуют действительности. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
«Информация о двух погибших в ДТП не подтвердилась. Причиной стало столкновение автобуса с легковой машиной», — правоохранителей цитирует ТАСС.
URA.RU уже рассказывало, что инцидент произошел в Свободненском районе возле поселка Усть-Пера. В перевернувшемся автобусе находились 48 пассажиров. Подробнее о дорожном происшествии узнаете из нашей трансляции.