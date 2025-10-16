Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Информация о погибших в ДТП в Амурской области не подтвердилась

Данные о двух погибших в жесткой аварии с автобусом на территории Амурской области не соответствуют действительности. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В автобусе в момент аварии находились десятки пассажиров, передают полицейские.

Данные о двух погибших в жесткой аварии с автобусом на территории Амурской области не соответствуют действительности. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

«Информация о двух погибших в ДТП не подтвердилась. Причиной стало столкновение автобуса с легковой машиной», — правоохранителей цитирует ТАСС.

URA.RU уже рассказывало, что инцидент произошел в Свободненском районе возле поселка Усть-Пера. В перевернувшемся автобусе находились 48 пассажиров. Подробнее о дорожном происшествии узнаете из нашей трансляции.