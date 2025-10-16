Граффитист задержан полицией в Хабаровском крае за рекламу наркотиков

Подозреваемого задержали, когда он на речном судне направлялся в Комсомольск-на-Амуре, и вернули в Николаевск-на-Амуре. Задержанный сказал полицейским, что видел наркорекламу в Амурске, и решил подзаработать ее нанесением, но якобы не знал, что совершает преступление. Ранее он к уголовной и административной ответственности не привлекался.