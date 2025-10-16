Граффитист задержан полицией в Хабаровском крае за рекламу наркотиков

В Николаевске-на-Амуре полицейские задержали 20-летнего жителя Амурска, который исписал наркограффити автомобили и фасады зданий, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Вандал попал на записи камер видеонаблюдения: на них видно, как он аэрозолем с красной краской наносит наркорекламу на припаркованные автомобили, фасады киноцентра, административных зданий и жилого дома.
Подозреваемого задержали, когда он на речном судне направлялся в Комсомольск-на-Амуре, и вернули в Николаевск-на-Амуре. Задержанный сказал полицейским, что видел наркорекламу в Амурске, и решил подзаработать ее нанесением, но якобы не знал, что совершает преступление. Ранее он к уголовной и административной ответственности не привлекался.
— Отделом дознания ОМВД России по Николаевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до трех месяцев. Устранение нанесенных надписей было произведено в день их появления собственниками, чье имущество подверглось повреждению, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
Напомним, ранее в Хабаровске 15-летнего подростка задержали за наркограффити на памятнике Пушкину.