На трассе под Новосибирском столкнулись три автомобиля, есть жертвы

От удара водитель DAF, мужчина 1983 года рождения, потерял управление, и его грузовик столкнулся с ещё одним встречным автомобилем — Volvo. В результате аварии водитель DAF скончался на месте. Водитель Volvo, мужчина 1970 года рождения, с травмами доставлен в медицинское учреждение.