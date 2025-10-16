Ричмонд
На трассе под Новосибирском столкнулись три автомобиля, есть жертвы

В ночь на 16 октября в Ордынском районе Новосибирской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Источник: ГАИ Новосибирской области

Об этом сообщает ГАИ Новосибирской области.

По предварительным данным, около 1:20 39-летняя женщина, находясь за рулём автомобиля Renault Sandero, двигалась по трассе К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» в сторону рабочего посёлка Ордынское. На 88-м километре она выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем DAF.

От удара водитель DAF, мужчина 1983 года рождения, потерял управление, и его грузовик столкнулся с ещё одним встречным автомобилем — Volvo. В результате аварии водитель DAF скончался на месте. Водитель Volvo, мужчина 1970 года рождения, с травмами доставлен в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Для обеспечения движения на участке введён реверсивный режим. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.