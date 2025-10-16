Шестерых браконьеров задержали на реке Вынга в Хабаровском крае

На реке Вынга в Николаевском районе задержали группу браконьеров. Мужчины добывали лосося и заготавливали икру прямо на берегу. Ущерб от их деятельности оценили почти в три миллиона рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В августе прошлого года сотрудники полиции задержали шестерых жителей Николаевска в возрасте от 32 до 56 лет. Двое из них организовали незаконный вылов лосося на реке Вынга.
Мужчины нашли знакомых, согласившихся на «работу» из-за трудного финансового положения. У рыбаков был опыт ловли и заготовки икры. Организаторы обеспечили их сетями, средствами связи и транспортом.
Браконьеры жили в таборе на берегу и занимались потрошением самок лосося, заготовкой икры и ее упаковкой для продажи. Всего они добыли 201 килограмм рыбы и 87 килограммов икры.
«Ущерб природе оценили в 2,8 миллиона рублей. Деньги были возмещены, а вездеход, на котором перевозили добычу, арестован. Рыбу уничтожили, икру отправили на ответственное хранение», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Следователи завершили расследование уголовного дела по статье УК РФ. Мужчинам избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.