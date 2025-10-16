Шестерых браконьеров задержали на реке Вынга в Хабаровском крае

На реке Вынга в Николаевском районе задержали группу браконьеров. Мужчины добывали лосося и заготавливали икру прямо на берегу. Ущерб от их деятельности оценили почти в три миллиона рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".