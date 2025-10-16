Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДТП с автобусом в Приамурье есть погибший, пострадали минимум 45 человек

В ДТП с автобусом в Приамурье один человек погиб, 45 пострадали. Об этом сообщает прокуратура региона. Свободненская городская прокуратура взяла на особый контроль установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего с участием автобуса, перевозившего сотрудников одного из предприятий.

На месте работают бригады врачей.

В ДТП с автобусом в Приамурье один человек погиб, 45 пострадали. Об этом сообщает прокуратура региона. Свободненская городская прокуратура взяла на особый контроль установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего с участием автобуса, перевозившего сотрудников одного из предприятий.

«В результате ДТП 46 пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Один человек скончался», — пишет прокуратура в своем telegram-канале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАвтобус с 48 пассажирами опрокинулся в Приамурье, минимум двое погибли: онлайн-трансляция.

В утренние часы 16 октября 2025 года на автодороге «Подъезд к г. Свободному» произошло столкновение автомобиля Toyota Probox с пассажирским автобусом, следовавшим с более чем 50 работниками, занятыми на вахтовом методе на Амурском газохимическом комплексе. Как сообщается, причиной аварии стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу, что привело к столкновению, после чего автобус съехал с дороги и опрокинулся.

В результате аварии 46 пассажиров автобуса с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения, один из пострадавших скончался. Водителю легкового автомобиля медицинская помощь не потребовалась.

Ход и результаты процессуальной проверки по данному инциденту находятся на контроле прокуратуры области. Кроме того, по инициативе городской прокуратуры организована дополнительная проверка, по итогам которой будет дана принципиальная оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и охране труда.