В ДТП с автобусом в Приамурье есть погибший, пострадали минимум 45 человек

В утренние часы 16 октября 2025 года на автодороге «Подъезд к г. Свободному» произошло столкновение автомобиля Toyota Probox с пассажирским автобусом, следовавшим с более чем 50 работниками, занятыми на вахтовом методе на Амурском газохимическом комплексе. Как сообщается, причиной аварии стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу, что привело к столкновению, после чего автобус съехал с дороги и опрокинулся.