В ДТП с автобусом в Амурской области погиб один человек, ещё 45 пострадали

Ранее костромской водитель «попал» на 17 млн после смерти четырёх человек в жутком ДТП. Авария произошла на трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь. Водитель, управляя автомобилем «Тойота RAV-4», на скорости не менее 120 км/ч выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с автомобилями «Рено Меган» и «Лада». В результате ДТП погибли 32-летняя водитель и 33-летняя пассажир «Рено Меган», 51-летний начальник и 37-летняя старший инспектор Кадыйского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области, находившиеся в автомобиле Lada. Ещё одна 45-летняя пассажирка «Лады» получила серьёзные травмы и до сих пор проходит лечение. Потерпевшие потребовали от лихача компенсацию в размере 16,7 миллиона рублей.