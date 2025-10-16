В Амурской области при ДТП с автобусом пострадали 45 человек

Инцидент случился в Свободненском районе. В прокуратуре рассказали, что «в результате выезда на встречную полосу» столкнулись Toyota Probox и пассажирский автобус, перевозивший свыше 50 человек. В ведомстве уточнили, что речь идёт о рабочих, которые трудятся вахтовым методом на газохимическом комплексе.