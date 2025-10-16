Ричмонд
В Амурской области при ДТП с автобусом пострадали 45 человек

В прокуратуре уточнили, что жертвой ДТП стал один человек.

Источник: Аргументы и факты

45 человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Амурской области, информирует прокуратура региона.

Кроме того, по уточнённым данным, жертвой ДТП стал один человек.

«В результате ДТП 46 пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, где один человек скончался. Водителю легкового автомобиля медицинская помощь не понадобилась», — говорится в сообщении.

Инцидент случился в Свободненском районе. В прокуратуре рассказали, что «в результате выезда на встречную полосу» столкнулись Toyota Probox и пассажирский автобус, перевозивший свыше 50 человек. В ведомстве уточнили, что речь идёт о рабочих, которые трудятся вахтовым методом на газохимическом комплексе.

После столкновения автобус съехал с проезжей части и опрокинулся. Все обстоятельства случившегося устанавливаются, прокуратура проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Амурской области произошло ДТП с участием автобуса.