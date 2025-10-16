Полиция Амурской области опровергла данные о двух погибших в аварии с автобусом

В ведомстве уточнили, что в автобусе находились сотрудники строительного предприятия, и транспорт не использовался для регулярных пассажирских перевозок. Движение на дороге в настоящее время не затруднено. На место аварии направлена дорожная подрядная организация, передает ТАСС.