Психбольница отказалась комментировать данные о возможной выписке Москвина

Осенью 2018 года Ленинский районный суд Нижнего Новгорода назначал Москвину, находящемуся на принудительном лечении в психиатрическом стационаре, судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы понять, может ли он быть переведен на амбулаторное лечение. С ходатайством об этом выступили врачи, по мнению которых Москвин находится в состоянии стойкой лекарственной ремиссии. Прокуратура потребовала провести экспертизу, чтобы понять, не опасен ли он для общества. Однако в феврале 2019 года врачи не поддержали свое же ходатайство из-за ухудшения здоровья Москвина, а меры медицинского характера были оставлены без изменений. С тех пор Москвину регулярно продляют принудительное лечение в психбольнице.