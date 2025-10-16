Все пассажиры опрокинувшегося автобуса в Приамурье были иностранцами

В надзорном ведомстве отмечают, что более 40 человек были доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести, один человек погиб. Пострадавшие работали вахтовым методом на Амурском газохимическом комплексе. Причиной аварии, в результате которой автобус вылетел в кювет и перевернулся, стал выезд автомобиля Toyota Probox на встречную полосу.