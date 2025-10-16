Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Все пассажиры опрокинувшегося автобуса в Приамурье были иностранцами

Все пассажиры автобуса, который перевернулся в Приамурье, являются гражданами иностранных государств. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Прокуратура начала расследование аварии в Приамурье.

Все пассажиры автобуса, который перевернулся в Приамурье, являются гражданами иностранных государств. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«В салоне автобуса находились чуть более 50 человек. Все они иностранцы», — уточнил представитель прокуратуры РИА Новости. Обстоятельства серьезного ДТП выясняются Свободненской городской прокуратурой.

Ранее URA.RU опубликовало эксклюзивную информацию, что в аварии с автобусом в Приамурье пострадали специалисты турецкой компании «Ямата». В момент аварии сотрудники ехали в фирменном автобусе.

В надзорном ведомстве отмечают, что более 40 человек были доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести, один человек погиб. Пострадавшие работали вахтовым методом на Амурском газохимическом комплексе. Причиной аварии, в результате которой автобус вылетел в кювет и перевернулся, стал выезд автомобиля Toyota Probox на встречную полосу.