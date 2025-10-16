Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США начали оказывать давление на Японию по вопросу поставок российской нефти

США ожидают от Японии прекращения закупок российской нефти. С таким заявлением выступил министр финансов США Скотт Бессент.

Бессент напомнил Токио об ожиданиях Вашингтона.

США ожидают от Японии прекращения закупок российской нефти. С таким заявлением выступил министр финансов США Скотт Бессент.

«Министр финансов Японии Катсунобу Като и я обсудили важные ожидания администрации того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители», — написал Бессент в соцсети Х. По словам американского министра, в рамках диалога были затронуты ключевые аспекты двусторонних экономических отношений.

Ранее президент США Дональд Трамп также призывал западные страны отказаться от закупок газа и нефти из России. 15 октября глава Белого дома рассказал о якобы плнаха Индии отказаться от поставок российских энергоносителей.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше