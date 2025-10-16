США начали оказывать давление на Японию по вопросу поставок российской нефти

«Министр финансов Японии Катсунобу Като и я обсудили важные ожидания администрации того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители», — написал Бессент в соцсети Х. По словам американского министра, в рамках диалога были затронуты ключевые аспекты двусторонних экономических отношений.