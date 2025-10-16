США начали оказывать давление на Японию по вопросу поставок российской нефти

Бессент напомнил Токио об ожиданиях Вашингтона.
США ожидают от Японии прекращения закупок российской нефти. С таким заявлением выступил министр финансов США Скотт Бессент.
«Министр финансов Японии Катсунобу Като и я обсудили важные ожидания администрации того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители», — написал Бессент в соцсети Х. По словам американского министра, в рамках диалога были затронуты ключевые аспекты двусторонних экономических отношений.
Ранее президент США Дональд Трамп также призывал западные страны отказаться от закупок газа и нефти из России. 15 октября глава Белого дома рассказал о якобы плнаха Индии отказаться от поставок российских энергоносителей.