Тимур Иванов стал свидетелем по делу экс-замглавы минстроя ДНР

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, осужденный за хищения, стал свидетелем по делу экс-замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой, обвиняемой в мошенничестве на госконтрактах при строительстве военных объектов, следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
«Следователь в суде первой инстанции приобщил к материалам дела протокол допроса Тимура Иванова в качестве свидетеля», — говорится в материалах дела.
Юлия Мерваезова в 2021—2022 годах занимала должность директора АО «Военно-строительная компания», которое 14 марта 2022 года было переименовано в АО «СибирьПромГрупп».
Как считает следствие, она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов.
При этом, по словам ее защиты, вменяемые преступления происходили не в период ее работы в организации, а до и после. Дело было возбуждено и в отношении ее предшественника.
По делу также проходят бывший глава Главного военно-строительного управления № 8 Вадим Выгулярный, Бывший руководитель АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) Минобороны Евгений Горбачев, соучредитель ООО «Технострой» Виталий Прудников.