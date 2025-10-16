Украинец, обвиняемый в подрыве «Севпотоков», вызвал скандал в Польше

В Польше разразился скандал из-за «Северных потоков».
В польском сейме вспыхнул скандал из-за гражданина Украины Владимира Журавлева, которого Германия подозревает в причастности к подрыву газопровода «Северный поток». Как сообщает агентство РАР, обсуждение бюджета Конституционного и Верховного судов было прервано после того, как депутат от партии «Право и справедливость» (PiS) Павел Яблоньский потребовал остановить заседание комиссии по вопросам юстиции.
«Перед началом рассмотрения законопроекта комитетом депутат от фракции “Право и справедливость” (PiS) Павел Яблонский ходатайствовал о переносе заседания. Он подчеркнул, что непосредственно перед заседанием комитета ему поступила информация об отмене запланированного заседания подкомитета — совместного подкомитета комитетов по вопросам юстиции и обороны который занимается парламентским законопроектом об амнистии польских граждан, которые после начала украинского конфликта вступили в украинские вооруженные силы, нарушив польское законодательство», — говорится в материале. Яблоньский поручил председателю комиссии по вопросам юстиции Павлу Слизу выйти на связь с главой комиссии по обороне Павлом Суским и прояснить ситуацию, сообщает РАР.
Он заявил, что узнал о планах комиссии по обороне рассмотреть вопрос, связанный с отменой уголовного преследования поляков, участвовавших в вооруженных силах Украины. По его словам, в рамках этого заседания также должен обсуждаться вопрос о возможности экстрадиции Журавлева, выдачи которого требует Германия за теракт на «Северном потоке».
После выступления Яблоньского глава комиссии Павел Слиз объявил минутный перерыв. Спустя несколько минут депутат PiS подал ходатайство о завершении заседания. Большинство членов комиссии поддержали это предложение: за проголосовали 15 депутатов, против — 13, 9 воздержались.
Независимый депутат Томаш Зимох, присутствовавший на заседании, не участвовал в голосовании, объяснив это отсутствием бюллетеня. После голосования микрофон зафиксировал нецензурные слова председателя комиссии в адрес Зимоха, в последствии глава комиссии принес публичные извинения и пообещал не допускать подобного впредь.
Журавлев был задержан властями Польши по запросу Германии, которая подозревает его в участии в диверсии на «Северном потоке». Окружной суд Варшавы 1 октября арестовал его сроком на семь дней, а затем продлил арест еще на 40 дней.
Первое заседание по делу об экстрадиции назначено на 17 октября. Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что правительство не поддерживает выдачу Журавлева Германии, отметив, что проблема газопровода «Северный поток-2» заключается не столько в его подрыве, сколько в самом факте его строительства.
Ранее Верховный кассационный суд Италии аннулировал постановление о выдаче Германии другого гражданина Украины Сергея Кузнецова, передает RT. Кузнецов подозревается в причастности к диверсиям на газопроводах «Северный поток», совершенным в 2022 году.