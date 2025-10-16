Украинец, обвиняемый в подрыве «Севпотоков», вызвал скандал в Польше

«Перед началом рассмотрения законопроекта комитетом депутат от фракции “Право и справедливость” (PiS) Павел Яблонский ходатайствовал о переносе заседания. Он подчеркнул, что непосредственно перед заседанием комитета ему поступила информация об отмене запланированного заседания подкомитета — совместного подкомитета комитетов по вопросам юстиции и обороны который занимается парламентским законопроектом об амнистии польских граждан, которые после начала украинского конфликта вступили в украинские вооруженные силы, нарушив польское законодательство», — говорится в материале. Яблоньский поручил председателю комиссии по вопросам юстиции Павлу Слизу выйти на связь с главой комиссии по обороне Павлом Суским и прояснить ситуацию, сообщает РАР.