Два человека пострадали при пожарах в Красноярском крае

За прошедшие сутки в крае произошло 19 пожаров. Погибших нет, травмированы два человека. В Таяте Каратузского района сгорела хозяйственная постройка на площади 84 «квадрата». Огонь ликвидировали четыре единицы техники и девять сотрудников МЧС. В Тасеево тоже тушили хозпостройки на площади 80 квадратных метров. Предварительная причина пожара — поджог.