Два человека пострадали при пожарах в Красноярском крае

За прошедшие сутки в крае произошло 19 пожаров. Погибших нет, травмированы два человека. В Таяте Каратузского района сгорела хозяйственная постройка на площади 84 «квадрата». Огонь ликвидировали четыре единицы техники и девять сотрудников МЧС. В Тасеево тоже тушили хозпостройки на площади 80 квадратных метров. Предварительная причина пожара — поджог.
На оказание помощи при ДТП сотрудники МЧС привлекались одни раз. А на автодороге «Канск-Абан-Богучаны» пожарно-спасательный гарнизон оказал помощь при опрокидывании автомобиля.