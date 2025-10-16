Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека пострадали при пожарах в Красноярском крае

За сутки в крае произошло 19 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в крае произошло 19 пожаров. Погибших нет, травмированы два человека. В Таяте Каратузского района сгорела хозяйственная постройка на площади 84 «квадрата». Огонь ликвидировали четыре единицы техники и девять сотрудников МЧС. В Тасеево тоже тушили хозпостройки на площади 80 квадратных метров. Предварительная причина пожара — поджог.

На оказание помощи при ДТП сотрудники МЧС привлекались одни раз. А на автодороге «Канск-Абан-Богучаны» пожарно-спасательный гарнизон оказал помощь при опрокидывании автомобиля.