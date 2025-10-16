Ричмонд
Лихач устроил погоню с перестрелкой в Нукутском районе

41-летний мужчина сел за руль в пьяном состоянии и нарушил ПДД.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Нукутском районе лихач устроил погоню на отечественной легковушке без номеров. «Ваз 2121» заметили на дороге Госинспекторы во время патрулирования. Как рассказали КП-Иркутск в полиции, сотрудники подали сигнал водителю об остановке, на что водитель только прибавил газ и решил скрыться.

— В ходе погони автомобилист несколько раз нарушил правила дорожного движения и создавал опасность для других водителей, — пояснили в ГУ МВД России по Иркутской области.

На перекрестке инспекторам все-таки удалось остановить легковушку, применив оружие и выстрелив в два задних колеса. Задержанному провели медосвидетельствование, которое показало, что состояние опьянения превышает норму в два раза.

Состояние алкогольного опьянения превышает норму в два раза УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске водитель отечественной легковушки насмерть сбил 39-летнего пешехода.