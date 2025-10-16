Лихач устроил погоню с перестрелкой в Нукутском районе

В Нукутском районе лихач устроил погоню на отечественной легковушке без номеров. «Ваз 2121» заметили на дороге Госинспекторы во время патрулирования. Как рассказали КП-Иркутск в полиции, сотрудники подали сигнал водителю об остановке, на что водитель только прибавил газ и решил скрыться.