В Приамурье в ДТП с автобусом погиб человек: новые подробности ЧП и страшные кадры с места событий

По предварительным данным прокуратуры, в утреннее время автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Toyota Probox, после чего съехал с проезжей части и опрокинулся. Водителю Toyota медицинская помощь не потребовалась. «Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются», — отметили в прокуратуре. Автобус принадлежал АО «Ямата» — турецкой компании, и в нем ехали рабочие строительной площадки, трудящиеся вахтовым методом на газохимическом комплексе.