Жителя Артёма будут судить за ДТП с пострадавшей пенсионеркой во Владивостоке

Напомним, во Владивостоке перед судом предстанет 34-летний житель Пожарского района, обвиняемый в совершении ДТП с тяжкими последствиями. По материалам следствия, в августе 2024 года мужчина, управляя автомобилем Suzuki Swift в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу на улице Академика Касьянова и совершил лобовое столкновение с мотоциклом Suzuki Lets, которым управлял несовершеннолетний.