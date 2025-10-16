Жителя Артёма будут судить за ДТП с пострадавшей пенсионеркой во Владивостоке

Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Артёма, ставшего виновником серьёзного ДТП во Владивостоке. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлёкшее тяжкий вред здоровью по неосторожности, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.
Авария произошла в апреле 2024 года на Партизанском проспекте. Управляя автомобилем Haval M6, обвиняемый выехал на встречную полосу и столкнулся с такси Toyota Corolla Fielder, в котором находилась 78-летняя пассажирка. В результате ДТП женщина получила тяжёлые травмы и была госпитализирована.
«В рамках уголовного дела потерпевшей стороной заявлен гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 400 тысяч рублей. В целях обеспечения заявленных требований на банковские счета обвиняемого наложен арест», — отмечается в сообщении.
Следственные действия завершены, вина подсудимого подтверждена собранными доказательствами. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, во Владивостоке перед судом предстанет 34-летний житель Пожарского района, обвиняемый в совершении ДТП с тяжкими последствиями. По материалам следствия, в августе 2024 года мужчина, управляя автомобилем Suzuki Swift в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу на улице Академика Касьянова и совершил лобовое столкновение с мотоциклом Suzuki Lets, которым управлял несовершеннолетний.