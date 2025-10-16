В США журналистам запретили посещать Пентагон

Пентагон ввел новые правила для СМИ.
Власти США запретили журналистам посещать здание Пентагона после отказа крупнейших американских СМИ принять новые условия сотрудничества. Об этом сообщила газета The Washington Post, сославшись на представителей изданий и телеканалов, чьи пропуска были аннулированы.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕNYT отказалась следовать новой политике Пентагона о работе СМИ в Америке.
«Сегодня мы присоединяемся практически ко всем другим новостным организациям, отказывающимся согласиться с новыми требованиями Пентагона, которые ограничивают способность журналистов информировать страну и мир о важных вопросах национальной безопасности», — цитирует газета заявление телеканала Fox News. Ранее Пентагон ввел новые правила, которые ограничивают доступ прессы к информации и требуют предварительного согласования публикаций с военным ведомством.
Большинство ведущих СМИ — в том числе ABC, The Washington Post, New York Times, Reuters и Bloomberg News — отказались подписываться под новыми условиями. В числе лишившихся доступа оказались также представители ряда специализированных оборонных СМИ.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСенат Конгресса США одобрил военные расходы, часть пойдет на Украину.
Согласно данным The Washington Post, журналистам теперь запрещено самостоятельно направлять запросы и получать материалы, которые не были официально опубликованы министерством обороны. Кроме того, любые материалы, касающиеся деятельности Пентагона, могут быть опубликованы только после одобрения ведомством.
Корреспондент Тара Копп в соцсети X назвала новые правила «беспрецедентной атакой на право общественности знать» и концом одной из самых профессиональных традиций работы прессы в Вашингтоне. Репортер Reuters Фил Стюарт в свою очередь отметил, что в Пентагоне более не осталось постоянного пресс-корпуса.
Ранее, 11 октября, президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона направить все доступные ресурсы на выплату зарплат военнослужащим из-за риска приостановки работы правительства. Он отметил, что из-за лидера сенатского большинства Чака Шумера американская армия рискует остаться без выплат.