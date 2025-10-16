В США журналистам запретили посещать Пентагон

Корреспондент Тара Копп в соцсети X назвала новые правила «беспрецедентной атакой на право общественности знать» и концом одной из самых профессиональных традиций работы прессы в Вашингтоне. Репортер Reuters Фил Стюарт в свою очередь отметил, что в Пентагоне более не осталось постоянного пресс-корпуса.